Lecture Conférence Fumées d’opium La Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 13 décembre 2025.

La Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Cycle de conférences Colette 1900

Entretien avec Éric Walbecq, auteur de Paris Opium

On connaît la présence de nombreuses fumeries d’opium entre 1890 et 1916 année de l’interdiction de cette drogue dans les grands ports français, comme Toulon ou Brest. Les 300 que l’on pouvait trouver à Paris restent bien plus mystérieuses. Situés dans les beaux quartiers, autour de la place de l’Étoile notamment, mais aussi dans des bouges comme ceux de la place Maubert, ces lieux d’extase et de perdition étaient fréquentés par une faune avide d’évasion de l’élite artistique, littéraire ou mondaine jusqu’aux bas-fonds de la capitale.

Éric Walbecq, bibliothécaire à la BnF, est spécialiste de la littérature de la fin du XIXe siècle. À ce titre, il a publié de nombreuses correspondances d’écrivains (Jean Lorrain, Alfred Jarry, Colette, Huysmans…), ainsi que préfacé et annoté des rééditions d’œuvres peu connues. Collaborateur des Cahiers Lautréamont, il a participé à de nombreux colloques sur ce poète et collabore également à la revue Histoires littéraires.

Rencontre organisée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. .

