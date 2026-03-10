Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier Résidence du Clair Logis Val-de-Saâne
Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier Résidence du Clair Logis Val-de-Saâne jeudi 23 avril 2026.
Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier
Résidence du Clair Logis 304 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Échange participatif autour des photographie normandes réalisées par Gilles Régnier, photographe professionnel, artiste et auteur. .
Résidence du Clair Logis 304 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15
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English : Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier
L’événement Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-03-10 par Seine-Maritime Attractivité