Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier Résidence du Clair Logis Val-de-Saâne

Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier

Résidence du Clair Logis 304 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Échange participatif autour des photographie normandes réalisées par Gilles Régnier, photographe professionnel, artiste et auteur. .

Résidence du Clair Logis 304 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15

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English : Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier

L’événement Lecture-conférence photographique la Normandie par Gilles Régnier Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-03-10 par Seine-Maritime Attractivité