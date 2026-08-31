Lecture conte de Noël Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
mercredi 23 décembre 2026 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Lecture conte de Noël
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
La magie de Noël s’installe à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par de belles histoires de Noël, peuplées de personnages merveilleux et d’aventures enchantées. Après les lectures, prolongez ce moment chaleureux autour d’un goûter convivial. Une animation festive à partager en famille pour entrer doucement dans la magie des fêtes. Sur inscription. Un goûter sera offert. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Lecture conte de Noël
L’événement Lecture conte de Noël Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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