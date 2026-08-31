Lecture conte de Noël Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Lecture conte de Noël

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-23

La magie de Noël s’installe à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par de belles histoires de Noël, peuplées de personnages merveilleux et d’aventures enchantées. Après les lectures, prolongez ce moment chaleureux autour d’un goûter convivial. Une animation festive à partager en famille pour entrer doucement dans la magie des fêtes. Sur inscription. Un goûter sera offert. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Lecture conte de Noël

L’événement Lecture conte de Noël Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin