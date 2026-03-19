Lecture conté de Pâques Bibliohèque Savonnières-en-Perthois

Lecture conté de Pâques

Bibliohèque 5 Rue du Puits Savonnières-en-Perthois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lecture contée spéciale Pâques.

La bibliothèque de Savonnières-en-Perthois vous invite à un doux moment autour de l’histoire Joyeuses Pâques, Petit Hérisson !

Pour les enfants dès 2 ans.

Après la lecture, les enfants pourront partager un goûter offert

Animation gratuite, sur réservation.

On vous attend nombreux pour un moment plein de douceur et de magieEnfants

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Bibliohèque 5 Rue du Puits Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est +33 6 50 92 29 92

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English :

Special Easter reading.

The Savonnières-en-Perthois library invites you to enjoy the story Happy Easter, Little Hedgehog!

For children aged 2 and over.

After the reading, children can share a complimentary snack

Free animation, on reservation.

We look forward to welcoming you for a moment full of sweetness and magic

L’événement Lecture conté de Pâques Savonnières-en-Perthois a été mis à jour le 2026-03-19 par OT SUD MEUSE