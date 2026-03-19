Lecture conté de Pâques Bibliohèque Savonnières-en-Perthois
Lecture conté de Pâques Bibliohèque Savonnières-en-Perthois samedi 4 avril 2026.
Lecture conté de Pâques
Bibliohèque 5 Rue du Puits Savonnières-en-Perthois Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lecture contée spéciale Pâques.
La bibliothèque de Savonnières-en-Perthois vous invite à un doux moment autour de l’histoire Joyeuses Pâques, Petit Hérisson !
Pour les enfants dès 2 ans.
Après la lecture, les enfants pourront partager un goûter offert
Animation gratuite, sur réservation.
On vous attend nombreux pour un moment plein de douceur et de magieEnfants
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Bibliohèque 5 Rue du Puits Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est +33 6 50 92 29 92
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English :
Special Easter reading.
The Savonnières-en-Perthois library invites you to enjoy the story Happy Easter, Little Hedgehog!
For children aged 2 and over.
After the reading, children can share a complimentary snack
Free animation, on reservation.
We look forward to welcoming you for a moment full of sweetness and magic
L’événement Lecture conté de Pâques Savonnières-en-Perthois a été mis à jour le 2026-03-19 par OT SUD MEUSE