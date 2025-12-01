Lecture conte numérique de Noël au Nid Place de la Mairie Lairoux

Lecture conte numérique de Noël au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Lecture conte numérique de Noël au Nid

On continue la magie de Noël au Nid ! ✨

Cette fois, place à une lecture de conte numérique pour plonger les enfants dans une histoire de Noël immersive. L’image, le son et la narration se mêlent pour créer un moment tout doux, projeté sur écran. Une façon moderne et ludique de découvrir un conte ensemble. ✨

C’est un joli temps de partage pour les petits… et les parents qui aiment se laisser embarquer dans l’ambiance des fêtes.

On vous attend pour cette animation cosy au cœur de la médiathèque — un vrai moment à vivre en famille. ❤️ .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 secretariat@lairoux.fr

English :

Digital Christmas story reading at Le Nid

German :

Lesung digitale Weihnachtsgeschichte im Nid

Italiano :

Lettura di una storia di Natale digitale a Le Nid

Espanol :

Lectura de un cuento de Navidad digital en Le Nid

