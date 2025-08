Lecture contée Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Lecture contée Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon lundi 11 août 2025.

Lecture contée Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 17:00:00

fin : 2025-08-11 18:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Lecture de contes antillais par le comédien Guillaume Malasné de « L’autre bord compagnie »

Lecture familiale à partir de 5 ans

Entrée libre, consommation sur place .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Reading of West Indian tales by actor Guillaume Malasné of « L’autre bord compagnie »

German :

Lesung von karibischen Märchen durch den Schauspieler Guillaume Malasné von « L’autre bord compagnie »

Italiano :

Lettura di racconti delle Indie Occidentali da parte dell’attore Guillaume Malasné da « L’autre bord compagnie »

Espanol :

Lectura de cuentos antillanos por el actor Guillaume Malasné de « L’autre bord compagnie »

L’événement Lecture contée Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis