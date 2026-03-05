LECTURE CONTÉE LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

10h30

Lecture contée Les aventures de Mayol et Coco par l’autrice Virginie Cerezo

Enfants de 3 à 6 ans

Les petits de 3 à 6 ans sont invités à vivre un moment magique à la Médiathèque Saint-Exupéry !

De 10h30 à 11h, Virginie Cerezo leur racontera Les aventures de Mayol et Coco , une histoire tendre et pleine de rebondissements, spécialement conçue pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.

À travers les péripéties de ces deux personnages attachants, les enfants découvriront le plaisir d’écouter, de rêver et de voyager au fil des mots. Une parenthèse enchantée, idéale pour partager un moment complice en famille.

️ Gratuit

Réservation au 04 67 50 42 49

Nombre de places limité, pensez à réserver ! .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10h30

Storytelling reading The adventures of Mayol and Coco by author Virginie Cerezo

Children aged 3 to 6

L’événement LECTURE CONTÉE LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 ADT34