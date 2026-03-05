LECTURE CONTÉE LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots
LECTURE CONTÉE LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
10h30
Lecture contée Les aventures de Mayol et Coco par l’autrice Virginie Cerezo
Enfants de 3 à 6 ans
Les petits de 3 à 6 ans sont invités à vivre un moment magique à la Médiathèque Saint-Exupéry !
De 10h30 à 11h, Virginie Cerezo leur racontera Les aventures de Mayol et Coco , une histoire tendre et pleine de rebondissements, spécialement conçue pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.
À travers les péripéties de ces deux personnages attachants, les enfants découvriront le plaisir d’écouter, de rêver et de voyager au fil des mots. Une parenthèse enchantée, idéale pour partager un moment complice en famille.
️ Gratuit
Réservation au 04 67 50 42 49
Nombre de places limité, pensez à réserver ! .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
English :
10h30
Storytelling reading The adventures of Mayol and Coco by author Virginie Cerezo
Children aged 3 to 6
