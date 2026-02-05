Lecture Contée par Éliane Monphous et Thierry Guénal Saint-Germain-du-Puy
Lecture Contée par Éliane Monphous et Thierry Guénal Saint-Germain-du-Puy samedi 7 mars 2026.
Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy Cher
Début : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Une lecture sensible et vivante pour redécouvrir George Sand autrement.
La bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat propose une lecture contée animée par Éliane Monphous et Thierry Guénal, invitant le public à plonger dans l’univers littéraire et humaniste de George Sand.
À travers la voix et le récit, cette lecture offre une approche accessible et poétique de l’œuvre de l’autrice, entre engagement, liberté et modernité.
Gratuit sur inscription .
Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11
English :
A sensitive, lively read that lets you rediscover George Sand in a whole new way.
