Lecture Contée par Éliane Monphous et Thierry Guénal Saint-Germain-du-Puy

Lecture Contée par Éliane Monphous et Thierry Guénal

Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy Cher

Une lecture sensible et vivante pour redécouvrir George Sand autrement.

La bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat propose une lecture contée animée par Éliane Monphous et Thierry Guénal, invitant le public à plonger dans l’univers littéraire et humaniste de George Sand.

À travers la voix et le récit, cette lecture offre une approche accessible et poétique de l’œuvre de l’autrice, entre engagement, liberté et modernité.

Gratuit sur inscription .

English :

A sensitive, lively read that lets you rediscover George Sand in a whole new way.

