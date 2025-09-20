Lecture contée par l’association Chat Lit Chat Dit Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge

Gratuit, à partir de 4 ans, sur réservation. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

L’association Chat Lit Chat Dit invite les enfants pour leur raconter des histoires sur le thème des remparts et des monuments historiques de Maubeuge.

Un moment ludique où l’occasion sera de s’émerveiller, laisser libre cours à son imagination et se laisser emporter par des histoires contées. ✨

Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 03 27 68 61 99 Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l'Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd'hui un lieu d'accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d'antan.

Ville de Maubeuge