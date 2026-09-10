Lecture contées : la photo dans l’album, Espace Média Grand Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Lecture contées : la photo dans l’album Samedi 19 septembre, 11h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Une séance de lectures contées autour de la photographie dans l’album jeunesse, où images et récits se répondent pour éveiller le regard, la curiosité et l’imaginaire des enfants.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

Une séance de lectures contées autour de la photographie dans l’album jeunesse, où images et récits se répondent pour éveiller le regard et l’imaginaire des enfants.

© Espace Média Grand Narbonne