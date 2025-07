Lecture « Contes et légendes » Anglesqueville-la-Bras-Long

Lecture « Contes et légendes » Anglesqueville-la-Bras-Long samedi 19 juillet 2025.

Lecture « Contes et légendes »

Église Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Lecture « Contes et légendes du Pays de Caux » de Guy de Maupassant.

Lecture Bruno ESPOSITO & Corinne HUGNIN

A 20h30 dans l’Église.

Participation au chapeau au profit de l’Association Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.

Église Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie amis.albl@orange.fr

English : Lecture « Contes et légendes »

Reading of « Contes et légendes du Pays de Caux » by Guy de Maupassant.

Reading: Bruno ESPOSITO & Corinne HUGNIN

At 8:30pm in the Church.

Hats off to benefit the Association Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.

German :

Lesung « Contes et légendes du Pays de Caux » von Guy de Maupassant.

Lesung: Bruno ESPOSITO & Corinne HUGNIN

Um 20.30 Uhr in der Kirche.

Hutbeitrag zugunsten des Vereins Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.

Italiano :

Lettura di « Contes et légendes du Pays de Caux » di Guy de Maupassant.

Lettura: Bruno ESPOSITO & Corinne HUGNIN

Alle 20.30 nella Chiesa.

Giù il cappello a favore dell’Associazione Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.

Espanol :

Lectura de « Contes et légendes du Pays de Caux » de Guy de Maupassant.

Lectura: Bruno ESPOSITO & Corinne HUGNIN

A las 20.30 h en la iglesia.

Quitarse el sombrero a beneficio de la Asociación de Amigos del Patrimonio Anglesquevillais.

