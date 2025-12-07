Lecture contes & légendes locales En face de la mairie Plougasnou

Lecture contes & légendes locales

L’association Projets Echanges et Développement vous propose un temps de lecture ouvert à tous sur la thématique contes et légendes locales . Cet atelier sera animé par Cathy Postic et Sophie Le Corre. Il est ouvert à tous ! .

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

