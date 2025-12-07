Lecture contes & légendes locales En face de la mairie Plougasnou
Lecture contes & légendes locales En face de la mairie Plougasnou dimanche 7 décembre 2025.
Lecture contes & légendes locales
En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’association Projets Echanges et Développement vous propose un temps de lecture ouvert à tous sur la thématique contes et légendes locales . Cet atelier sera animé par Cathy Postic et Sophie Le Corre. Il est ouvert à tous ! .
En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
English :
L’événement Lecture contes & légendes locales Plougasnou a été mis à jour le 2025-11-29 par OT BAIE DE MORLAIX