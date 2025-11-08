Lecture Coups de coeur La Ferté-Vidame

Lecture Coups de coeur

Ces lectures Coups de cœur seront suivies d’échanges en toute convivialité autour d’un café ! Extraits de romans adultes, poésie, album jeunesse…

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

English :

These Coups de c?ur readings will be followed by convivial discussions over coffee! Excerpts from adult novels, poetry, children’s albums…

German :

Diese Coups de c?ur -Lesungen werden von einem gemütlichen Austausch bei einer Tasse Kaffee gefolgt! Auszüge aus Erwachsenenromanen, Gedichten, Kinderbüchern…

Italiano :

Queste letture Coups de c?ur saranno seguite da una chiacchierata amichevole davanti a un caffè! Estratti da romanzi per adulti, poesie, libri per bambini…

Espanol :

Estas lecturas Coups de cœur irán seguidas de una agradable charla con café Extractos de novelas para adultos, poesía, libros infantiles…

