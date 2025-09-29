Lecture « Coups de Coeur » Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Lecture « Coups de Coeur » Rue Amiral Courbet Saint-Astier lundi 29 septembre 2025.

Lecture « Coups de Coeur »

Rue Amiral Courbet Centre culturel Saint-Astier Dordogne

Matinée Lecture à 10h spéciale « Coups de Coeur », venez présenter et partager vos livres, en toute convivialité !

Centre culturel La Fabrique

Gratuit

Sur inscription (places limitées)

Médiathèque 05 53 02 42 94

Rue Amiral Courbet Centre culturel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 94

English :

Matinée Lecture at 10 a.m.: special « Coups de Coeur » event, come and present and share your books in a convivial atmosphere!

La Fabrique Cultural Center

Free

Registration required (places are limited)

Media library 05 53 02 42 94

German : Lecture « Coups de Coeur »

Matinée Lecture um 10 Uhr: Spezial « Coups de Coeur », stellen Sie Ihre Bücher vor und teilen Sie sie mit anderen, in aller Gemütlichkeit!

Kulturzentrum La Fabrique. Kostenlos. Auf Anmeldung

Mediathek 05 53 02 42 94

Italiano :

Lettura mattutina alle 10: evento speciale « Coups de Coeur », venite a presentare e condividere i vostri libri in un’atmosfera amichevole!

Centro culturale La Fabrique

Gratuito

Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati)

Mediateca 05 53 02 42 94

Espanol : Lecture « Coups de Coeur »

Lectura matinal a las 10: acto especial « Coups de Coeur », ¡venga a presentar y compartir sus libros en un ambiente cordial!

Centro cultural La Fabrique. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria

Mediateca 05 53 02 42 94

