Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon
Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon mercredi 4 mars 2026.
Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Fabienne, de la médiathèque, invite parents et enfants de 0 à 6 ans à une animation autour des émotions.
Gratuit, sans réservation.
Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30
English :
Fabienne, from the mediatheque, invites parents and children aged 0 to 6 to an activity based on emotions.
Free, no reservation required.
