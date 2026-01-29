Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon

Lecture

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Fabienne, de la médiathèque, invite parents et enfants de 0 à 6 ans à une animation autour des émotions.

Gratuit, sans réservation.

.

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabienne, from the mediatheque, invites parents and children aged 0 to 6 to an activity based on emotions.

Free, no reservation required.

L’événement Lecture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay