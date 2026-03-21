Lecture créative A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 16:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit si adhérent.e Sous réservation au 0240487146 En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 5

Entre activité manuelle et lecture d’histoire animée, cet atelier pour le jeune public vous permettra de passer un doux moment poétique avec votre enfant.

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr



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