LECTURE CRÉATIVE BRICOLECTURE Langres

LECTURE CRÉATIVE BRICOLECTURE

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Tout public

Tricoter, dessiner ou juste écouter! Laissez-vous transporter par les histoires lues par la bibliothécaire. Emmenez votre bricolage en cours de confection ou commencez en un nouveau lors de la séance.

Venir au rendez-vous Bricolecture, c’est allier les bienfaits de la lecture sur nos cerveaux hyper sollicités au côté hypnotique d’une activité créative…

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

