Lecture créative Café 109 Fumel

Lecture créative

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Retrouvez notre libraire de Lacapelle Biron pour la découverte d’un album et un atelier manuel autour de l’univers du livre. Un moment à partager entre petits et grands, et repartez avec votre création.

Café 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

English : Lecture créative

Join our Lacapelle Biron bookseller for the discovery of an album and a manual workshop around the world of books. A moment to share with young and old, and leave with your own creation.

L’événement Lecture créative Fumel a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot