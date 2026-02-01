Lecture crêpes Les Bucoliques Le Tréport

Lecture crêpes

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-02-04 15:00:00

Lecture de l’album La lune sous l’océan , puis goûter. Pour les enfant de 5 à 7 ans. Participation prix libre entre 2 et 5€ Sur inscription. .

