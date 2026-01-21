Lecture croisée : être proche dans un ailleurs ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Lecture croisée : être proche dans un ailleurs ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris vendredi 20 février 2026.
Deux ouvrages mis en dialogue pour explorer les expériences
migratoires à partir de terrains et de regards ethnographiques
distincts.
La FMSH a le plaisir d’accueillir les éditions ies pour
une soirée de présentation et de mise en relation de deux ouvrages
parus dans la collection Le geste social.
Cette lecture croisée s’appuie sur deux enquêtes ethnographiques de long cours. La première, menée par Hélène Mazin
dans la vallée de la Roya, interroge les parcours de personnes en exil
– principalement érythréennes et soudanaises – accompagnées par des
réseaux de soutien dans leur tentative de franchissement de la frontière
française. La seconde, conduite par Camille Salgues dans la périphérie en transformation de la mégalopole de Shanghai, porte sur le quotidien d’enfants de migrants internes.
En croisant ces terrains de transit et de déplacement, la discussion
mettra en lumière des expériences d’hospitalité, de convivialité et de
relations de proximité, ainsi que l’implication de l’ethnographe dans
ces situations. C’est autour de ces enjeux, à la fois thématiques et
méthodologiques, que s’articulera cette rencontre.
La rencontre sera animée par Marc Breviglieri.
À propos des ouvrages
Les exilés de la Roya
La crise dite migratoire n’est-elle pas, au fond, une crise de l’accueil ?
Fin 2015, le rétablissement des contrôles aux frontières entre la
France et l’Italie amène un grand nombre de personnes en exil,
principalement originaires d’Érythrée et du Soudan, à emprunter les
sentiers de la vallée de la Roya pour entrer sur le territoire français.
Au bord des routes montagneuses, des riverains croisent des exilés
désorientés et épuisés. Spontanément, certains riverains décident de les
accueillir chez eux. Toutefois, ces actes militants sont surveillés de
près par les autorités dans un contexte où la vallée de la Roya est
devenue un point névralgique de la lutte contre l’immigration.
Une après-midi à Shanghai
« L’enquête a donc duré trois ans et non ‘une après-midi’ : mais je
voulais, avec ce titre, garder quelque chose de la temporalité de ces
longs moments à traîner avec les enfants. Et, on l’aura compris, ce
n’est pas le Shanghai que l’on voit d’habitude, ce n’est pas une
après-midi à faire du shopping sur le Bund dont il s’agit ici. C’est
plutôt le Shanghai des ‘mauvaises herbes’ de Lu Xun, celui des habitats
dégradés entre deux zones en rénovation, là où vivaient les enfants sur
lesquels j’enquêtais, venus des campagnes chinoises pour accompagner
leurs parents en quête de travail. C’est là que l’on suivra la trame
ordinaire de ces vies petites, au gré des rencontres et des lieux de
l’ethnographie qui organisent le parcours de l’enquête et du livre. (…)
Le souci de (r)ouvrir la discussion de l’enfance en sciences sociales
est soigneusement entremêlé dans ces déambulations, comme un livre dans
un autre livre, dont on peut suivre le fil à travers le système des
sous-titres. Chaque chapitre est ainsi l’occasion d’un arrêt sur un
moment clé de ce qui pourrait être une réflexion sur l’enfance ou,
plutôt, sur la question anthropologique de l’âge, abordée à partir de
l’enfance. ».
À propos des intervenant.e.s
Hélène Mazin est assistante sociale, formatrice en
travail social et docteure en sociologie (Université Lumière Lyon 2).
Elle est rattachée au Centre Max-Weber (Lyon-Saint-Étienne) et mène des
travaux de recherche à partir de ses expériences pratiques, en
mobilisant l’ethnographie. Elle aborde des thématiques qui questionnent
l’expérience de l’exil, la relation d’aide et l’engagement citoyen. Elle
enseigne principalement auprès d’étudiantes et d’étudiants en travail
social.
Camille Salgues, ancien élève de l’Ecole normale
supérieure, a obtenu son doctorat en sociologie à l’Institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (EHESS). Il a
ensuite passé plusieurs années comme chercheur post-doctorant dans des
universités chinoises et à Sciences po Paris. Il est actuellement
chercheur au CEFC à Hong-Kong, rédacteur en chef de la revue China
Perspectives, et chercheur associé au département de langues de
l’Université des Sciences Electroniques et Technologiques de Chine,
Chengdu.
Marc Breviglieri, qui animera la rencontre, est professeur associé à la HETS-HES-SO Genève.
