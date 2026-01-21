Lecture croisée : être proche dans un ailleurs ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Deux ouvrages mis en dialogue pour explorer les expériences

migratoires à partir de terrains et de regards ethnographiques

distincts.

La FMSH a le plaisir d’accueillir les éditions ies pour

une soirée de présentation et de mise en relation de deux ouvrages

parus dans la collection Le geste social.

Cette lecture croisée s’appuie sur deux enquêtes ethnographiques de long cours. La première, menée par Hélène Mazin

dans la vallée de la Roya, interroge les parcours de personnes en exil

– principalement érythréennes et soudanaises – accompagnées par des

réseaux de soutien dans leur tentative de franchissement de la frontière

française. La seconde, conduite par Camille Salgues dans la périphérie en transformation de la mégalopole de Shanghai, porte sur le quotidien d’enfants de migrants internes.

En croisant ces terrains de transit et de déplacement, la discussion

mettra en lumière des expériences d’hospitalité, de convivialité et de

relations de proximité, ainsi que l’implication de l’ethnographe dans

ces situations. C’est autour de ces enjeux, à la fois thématiques et

méthodologiques, que s’articulera cette rencontre.

La rencontre sera animée par Marc Breviglieri.

À propos des ouvrages

Les exilés de la Roya

La crise dite migratoire n’est-elle pas, au fond, une crise de l’accueil ?

Fin 2015, le rétablissement des contrôles aux frontières entre la

France et l’Italie amène un grand nombre de personnes en exil,

principalement originaires d’Érythrée et du Soudan, à emprunter les

sentiers de la vallée de la Roya pour entrer sur le territoire français.

Au bord des routes montagneuses, des riverains croisent des exilés

désorientés et épuisés. Spontanément, certains riverains décident de les

accueillir chez eux. Toutefois, ces actes militants sont surveillés de

près par les autorités dans un contexte où la vallée de la Roya est

devenue un point névralgique de la lutte contre l’immigration.

→ En savoir plus

Une après-midi à Shanghai

« L’enquête a donc duré trois ans et non ‘une après-midi’ : mais je

voulais, avec ce titre, garder quelque chose de la temporalité de ces

longs moments à traîner avec les enfants. Et, on l’aura compris, ce

n’est pas le Shanghai que l’on voit d’habitude, ce n’est pas une

après-midi à faire du shopping sur le Bund dont il s’agit ici. C’est

plutôt le Shanghai des ‘mauvaises herbes’ de Lu Xun, celui des habitats

dégradés entre deux zones en rénovation, là où vivaient les enfants sur

lesquels j’enquêtais, venus des campagnes chinoises pour accompagner

leurs parents en quête de travail. C’est là que l’on suivra la trame

ordinaire de ces vies petites, au gré des rencontres et des lieux de

l’ethnographie qui organisent le parcours de l’enquête et du livre. (…)

Le souci de (r)ouvrir la discussion de l’enfance en sciences sociales

est soigneusement entremêlé dans ces déambulations, comme un livre dans

un autre livre, dont on peut suivre le fil à travers le système des

sous-titres. Chaque chapitre est ainsi l’occasion d’un arrêt sur un

moment clé de ce qui pourrait être une réflexion sur l’enfance ou,

plutôt, sur la question anthropologique de l’âge, abordée à partir de

l’enfance. ».

→ En savoir plus

À propos des intervenant.e.s

Hélène Mazin est assistante sociale, formatrice en

travail social et docteure en sociologie (Université Lumière Lyon 2).

Elle est rattachée au Centre Max-Weber (Lyon-Saint-Étienne) et mène des

travaux de recherche à partir de ses expériences pratiques, en

mobilisant l’ethnographie. Elle aborde des thématiques qui questionnent

l’expérience de l’exil, la relation d’aide et l’engagement citoyen. Elle

enseigne principalement auprès d’étudiantes et d’étudiants en travail

social.

Camille Salgues, ancien élève de l’Ecole normale

supérieure, a obtenu son doctorat en sociologie à l’Institut de

recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (EHESS). Il a

ensuite passé plusieurs années comme chercheur post-doctorant dans des

universités chinoises et à Sciences po Paris. Il est actuellement

chercheur au CEFC à Hong-Kong, rédacteur en chef de la revue China

Perspectives, et chercheur associé au département de langues de

l’Université des Sciences Electroniques et Technologiques de Chine,

Chengdu.

Marc Breviglieri, qui animera la rencontre, est professeur associé à la HETS-HES-SO Genève.

Soirée de présentation d’ouvrages par les éditions ies

Le vendredi 20 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

