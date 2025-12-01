Lecture Croqueurs d’histoires Le parc Bozouls

Lecture Croqueurs d’histoires

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron

Début : Jeudi 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Un rendez-vous mensuel pour les p’tites oreilles qui aiment écouter des histoires !

Le Relais Petite Enfance et la médiathèque de Bozouls invitent les p’tites oreilles qui aiment écouter des histoires accompagnées de leurs assistants maternels et/ou de leurs parents à se retrouver, 1 fois par mois, à la médiathèque.

Ce moment de partage permet aux enfants de se familiariser avec le livre et d’éveiller leur curiosité ! .

A monthly rendez-vous for little ears that love to listen to stories!

