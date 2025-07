Lecture d’albums animé par les libraires curieuses Les Curiosités de Dialogues Brest

Lecture d’albums animé par les libraires curieuses Les Curiosités de Dialogues Brest mercredi 17 septembre 2025.

Lecture d’albums animé par les libraires curieuses

Les Curiosités de Dialogues 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-09-17 11:30:00

Date(s) :

2025-09-17

Plongez dans l’univers merveilleux des albums jeunesse lors d’une lecture aux Curiosités de Dialogues !

Pensé pour éveiller l’imaginaire et nourrir le plaisir de lire, cet atelier propose une sélection d’histoires tendres, drôles ou poétiques, partagées à voix haute dans un cadre convivial et chaleureux. Une belle occasion pour petits et grands de (re)découvrir la magie des mots et des images, et de prolonger ensuite le plaisir en échangeant autour des albums.

Informations pratiques

Dès 4 ans

Gratuit .

Les Curiosités de Dialogues 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 40 01 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture d’albums animé par les libraires curieuses Brest a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole