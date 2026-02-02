Lecture d’Albums Place Yan du Gouf Capbreton

Lecture d’Albums

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Venez écouter les histoires racontées par l’association Libre Plume. Un moment d’éveil à partager avec votre enfant pour découvrir et rêver à travers la littérature jeunesse.

Venez écouter les histoires racontées par l’association Libre Plume. Un moment d’éveil à partager avec votre enfant pour découvrir et rêver à travers la littérature jeunesse.

Gratuit Réservations 05 58 72 21 61 .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture d’Albums

Come and listen to stories told by the Libre Plume association. Share a moment of awakening with your child, discovering and dreaming through children’s literature.

L’événement Lecture d’Albums Capbreton a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS