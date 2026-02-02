Lecture d’Albums Place Yan du Gouf Capbreton
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Gratuit
2026-02-12
Venez écouter les histoires racontées par l’association Libre Plume. Un moment d’éveil à partager avec votre enfant pour découvrir et rêver à travers la littérature jeunesse.
Gratuit Réservations 05 58 72 21 61 .
English : Lecture d’Albums
Come and listen to stories told by the Libre Plume association. Share a moment of awakening with your child, discovering and dreaming through children’s literature.
