Lecture d’albums Chatulivre Chatuzange-le-Goubet samedi 6 décembre 2025.
place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dans le cadre de Chatu fête Noël, la bibliothèque organise une lecture de contes.
Accès libre sans réservation nécessaire, 2 séances de lectures sont organisées dans l’après-midi mais il s’agira des mêmes histoires à chacune des séances.
place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
English :
As part of Chatu fête Noël, the library is organizing a storytelling event.
Free access, no reservation necessary, 2 sessions of readings are organized in the afternoon, but the same stories will be told at each session.
