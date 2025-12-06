Lecture d’albums Chatulivre

Chatuzange-le-Goubet Drôme

Dans le cadre de Chatu fête Noël, la bibliothèque organise une lecture de contes.

Accès libre sans réservation nécessaire, 2 séances de lectures sont organisées dans l’après-midi mais il s’agira des mêmes histoires à chacune des séances.

place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

As part of Chatu fête Noël, the library is organizing a storytelling event.

Free access, no reservation necessary, 2 sessions of readings are organized in the afternoon, but the same stories will be told at each session.

