Lecture d’albums du Fonds Bermond-Boquié Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Dans le cadre des Nuits de la lectureDes albums anciens et récents, avec ou sans texte, animés ou en accordéon… pour évoquer la représentation de la ville, le déplacement dans l’espace urbain et naturel, et, pourquoi pas, notre place dans l’univers ?

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/