Lecture d’albums jeunesse autour de la danse Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Lecture d’albums jeunesse autour de la danse Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles | À partir de 3 ans | L’inscription est obligatoire pour tous les membres de la famille.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts de Besançon propose une lecture d’albums jeunesse de 30 minutes autour de la danse par les bibliothécaires de la médiathèque Pierre Bayle.

Cette lecture s’adresse aux familles. Les enfants, à partir de 3 ans, doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. L’inscription est obligatoire pour tous les membres de la famille.

Musée des beaux-arts et d'archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté

