Lecture d’albums jeunesse en occitan Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Lecture d’albums jeunesse en occitan

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Virginie Féminier et Émilie Bergeron, deux conteuses aux univers complémentaires, seront accompagnées en musique pour vous inviter à un voyage sensoriel et poétique, spécialement imaginé pour éveiller la curiosité des enfants.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Virginie Féminier and Émilie Bergeron, two storytellers with complementary backgrounds, will be accompanied by music to take you on a sensory and poetic journey, specially designed to awaken children’s curiosity.

