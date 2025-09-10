Lecture d’albums jeunesse Loches

Lecture d’albums jeunesse Loches mercredi 10 septembre 2025.

Lecture d’albums jeunesse

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-10-22 2025-11-12 2025-12-17

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Un mercredi par mois, plongez dans sa piscine d’albums, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous.

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Un mercredi par mois, plongez dans sa piscine d’albums, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous. .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

For one, two or ten stories, enjoy Danielle’s read-alouds with your family. Two Wednesdays a month, she puts down her suitcases of books. Choose one, or take advantage of her suggestions, and let yourself be drawn into the beautiful stories she reads for you.

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie eine, zwei oder zehn Geschichten bei Danielles Vorlesestunden. An zwei Mittwochen im Monat stellt sie ihre Koffer mit Alben auf. Wählen Sie eines aus oder nutzen Sie ihre Vorschläge und lassen Sie sich in die schönen Geschichten entführen, die sie für Sie vorliest.

Italiano :

Per una, due o dieci storie, godetevi le letture di Danielle con la vostra famiglia. Due mercoledì al mese, posa le sue valigie di libri. Sceglietene uno, o approfittate dei suoi suggerimenti, e lasciatevi coinvolgere dalle bellissime storie che legge per voi.

Espanol :

Para uno, dos o diez cuentos, disfruta de las lecturas de Danielle con tu familia. Dos miércoles al mes, deja sus maletas de libros. Elige uno, o aprovecha sus sugerencias, y déjate arrastrar por las hermosas historias que te lee.

L’événement Lecture d’albums jeunesse Loches a été mis à jour le 2025-08-14 par ADT 37