Lecture d’albums jeunesse Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Lecture d’albums jeunesse Livres in Room Saint-Pol-de-Léon mercredi 18 février 2026.
Lecture d’albums jeunesse
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-25
Venez découvrir des histoires drôles, des histoires belles, des histoires malicieuses pour petits et grands !
À partir de 4 ans. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
