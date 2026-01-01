Lecture d’albums pour les 6-10 ans Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Lecture d’albums pour les 6-10 ans

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Pour le plaisir de découvrir ensemble des histoires et de belles images

Entrée libre durée 45 min

par Elise, libraire

Org. Librairie Le temps qu’il fait .

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture d’albums pour les 6-10 ans Mellionnec a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh