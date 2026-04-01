Lecture d’albums pour les 6-10 ans Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec
Lecture d’albums pour les 6-10 ans Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec samedi 18 avril 2026.
Lecture d’albums pour les 6-10 ans
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pour le plaisir de lire ensemble des histoires et de découvrir de belles illustrations. 45 min, gratuit. Par Elise
Librairie Le temps qu’il fait .
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90
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L’événement Lecture d’albums pour les 6-10 ans Mellionnec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh