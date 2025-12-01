Lecture d’albums Sainte-Sigolène
Lecture d'albums Sainte-Sigolène mardi 23 décembre 2025.
Lecture d’albums
6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Dès 3 ans
Dans la limite des places disponibles
6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
From age 3
Subject to availability
