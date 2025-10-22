Lecture d’albums Médiathèque Sigoulès-et-Flaugeac

Lecture d’albums Médiathèque Sigoulès-et-Flaugeac mercredi 22 octobre 2025.

Lecture d’albums

Médiathèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Lecture d’albums pour les 3-6 ans

Ouvrez grands les yeux et déverrouillez vos oreilles, et venez écouter des histoires choisies avec soin par votre bibliothécaire.

Des histoires pour rire, des histoires pour rêver, des histoires pour grandir ! .

Médiathèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

English : Lecture d’albums

German :

Italiano :

Espanol : Lecture d’albums

L’événement Lecture d’albums Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides