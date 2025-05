Lecture d’Anny Duperey au jardin personnel d’André Eve – Pithiviers, 9 juin 2025 18:30, Pithiviers.

Dans l’écrin du Jardin personnel d’André Eve, Anny Duperey partage un moment de poésie et d’émotion.

Comédienne, écrivaine et artiste à la sensibilité lumineuse, elle prête sa voix à des extraits de son livre Respire, c’est de l’iode !, un recueil où souvenirs, réflexions et rencontres se mêlent avec tendresse et intensité.

Sa lecture devient un hommage vibrant à André Eve, le jardinier passionné, l’ami cher qui l’a accompagnée dans la création de son propre jardin. Ensemble, ils ont cultivé un dialogue entre la nature et le cœur, entre l’art des mots et l’art des fleurs.

Dans ce lieu qu'il a façonné, où chaque plante et chaque parfum rappellent sa présence, Anny Duperey célèbre la beauté des jardins, la mémoire de l'amitié et le partage d'une sensibilité commune.

28 Faubourg d’Orléans

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 68 61 37

In the setting of André Eve?s personal garden, Anny Duperey shares a moment of poetry and emotion.

Im persönlichen Garten von André Eve teilt Anny Duperey einen Moment der Poesie und Emotionen.

Nella cornice del giardino personale di André Eve, Anny Duperey condivide un momento di poesia e di emozione.

En el marco del jardín personal de André Eve, Anny Duperey comparte un momento de poesía y emoción.

