Haute-Garonne

2025-06-20 15:00:00

2025-06-20 17:00:00

2025-06-20

« Mémoire d’un républicain espagnole déporté au camp de Dachau » de Joan Escuer Gomis.

Lecture par Délia Escuer et Mireille Jung.

Ce livre retrace le parcours de Joan Escuer Gomis depuis son enfance à Cornudella, village catalan d’Espagne, jusqu’à la libération du camp de Dachau en passant par la guerre civile espagnole, son exode et son internement dans les camps de concentration du sud de la France, ainsi que de son engagement dans la résistance en Loire Inférieure.

Une seule pensée, comme une obsession, le tenaillait sans cesse :

« Il faut que je vive pour pouvoir témoigner ». Et il a vécu, il est revenu et il a témoigné. .

SALLE DES FÊTES

Marignac 31440 Haute-Garonne

« Mémoire d’un républicain espagnole déporté au camp de Dachau » by Joan Escuer Gomis.

« Memoiren eines spanischen Republikaners, der ins Lager Dachau deportiert wurde » von Joan Escuer Gomis.

« Memoria di un repubblicano spagnolo deportato nel campo di Dachau » di Joan Escuer Gomis.

« Memoria de un republicano español deportado al campo de Dachau » por Joan Escuer Gomis.

