Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 Villa Beatrix Enea Anglet
Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 Villa Beatrix Enea Anglet samedi 28 mars 2026.
Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Anne-Laure Garicoix, artiste participant à l’exposition Vaste Monde #3, est invitée à faire une lecture de ses poèmes, et en particulier du recueil Continent Ovale présenté dans l’exposition.
Au côté de l’artiste, Maxime Morel, poète et enseignant, participe également à cette lecture et propose une sélection de ses poèmes dont certains écrits font écho au travail d’Anne-Laure Garicoix, les mots liés à son œuvre et aux paysages.
Durée 1h environ.
Dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 et du Printemps des Poètes. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3
L’événement Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 Anglet a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Anglet