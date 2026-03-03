Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 Villa Beatrix Enea Anglet

Lecture dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anne-Laure Garicoix, artiste participant à l’exposition Vaste Monde #3, est invitée à faire une lecture de ses poèmes, et en particulier du recueil Continent Ovale présenté dans l’exposition.

Au côté de l’artiste, Maxime Morel, poète et enseignant, participe également à cette lecture et propose une sélection de ses poèmes dont certains écrits font écho au travail d’Anne-Laure Garicoix, les mots liés à son œuvre et aux paysages.

Durée 1h environ.

Dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 et du Printemps des Poètes. .

