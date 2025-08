Lecture dansée dans le jardin du musée Maison de Victor Hugo PARIS

Lecture dansée dans le jardin du musée Maison de Victor Hugo PARIS dimanche 7 septembre 2025.

Il s’agit d’une suite de textes qui tous se rapportent à une traversée : la traversée d’un territoire physique (réel ou imaginaire) en même temps que la traversée d’un événement marquant (parfois crucial) d’une vie humaine.

Certains textes sont tirés des pièces 48ème parallèle, Être milieu des milieux ou Le rebond du ludion -, ou choisis parmi les écrivains Alexandre Pouchkine, William Shakespeare, Jules Verne, d’autres seront une création pour le festival d’après Martin Eden de Jack London, et d’après Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo et offriront une progression cohérente avec le rapport au corps dansant.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Tout public.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/le-festival-les-traversees-du-marais-11e-edition florence.claval@paris.fr