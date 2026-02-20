Lecture dansée & dessinée Vers la violence | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Lecture dansée & dessinée Vers la violence | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Vers la violence réunit Blandine Rinkel, Marguerite Boulanger et Clément Gyselink pour explorer la violence qui se cache dans les liens intimes. Entre amour et peur, tendresse et domination, le roman et sa bande dessinée mettent en lumière ce qui marque nos corps et nos mémoires.

À travers lecture, dessin et danse, cette proposition artistique donne corps à l’indicible les tensions, les élans, et cette zone trouble où l’amour et la peur coexistent. Une expérience sensible et puissante, qui fait résonner ce qui résiste en nous. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

