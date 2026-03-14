Lecture dansée rue du Tourondel Vigeois

Lecture dansée

rue du Tourondel Espace Famille Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle en duo sur la relation entre les mots et les gestes pour le jeune public, lecture dansée de 2 albums jeunesses.

Sur inscription gratuit. .

rue du Tourondel Espace Famille Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 94 51 legrandatelier19@gmail.com

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English : Lecture dansée

L’événement Lecture dansée Vigeois a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze