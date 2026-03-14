Lecture dansée rue du Tourondel Vigeois
Lecture dansée rue du Tourondel Vigeois samedi 28 mars 2026.
Lecture dansée
rue du Tourondel Espace Famille Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Spectacle en duo sur la relation entre les mots et les gestes pour le jeune public, lecture dansée de 2 albums jeunesses.
Sur inscription gratuit. .
rue du Tourondel Espace Famille Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 94 51 legrandatelier19@gmail.com
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English : Lecture dansée
L’événement Lecture dansée Vigeois a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze