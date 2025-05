Lecture de Babet au TNT – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 6 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 20:30 – 21:20

Gratuit : non 11 € ou 15 € Tarif normal : 15 €Tarif réduit : 11 €Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif récent aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans, aux titulaires de la carte CEZAM, de la carte Blanche, de la carte Cart’S, Carte Loisirs, titulaire de la carte COS et aux groupes.Réservation :02 40 12 12 28 / Billetterie Tout public

Le temps d’une lecture, Babet s’échappe du groupe de rock Dionysos, après la tournée de leur 30 ans d’existence.Babet lit des chapitres entiers de son nouveau roman et joue du violon sur une musique qu’elle a composée spécialement pour l’occasion. Pour clore le spectacle, elle interprétera aussi quelques-unes de ses chansons à la guitare.Écrit et interprété par Babet.Durée : 50 minutes

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/