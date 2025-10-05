Lecture de « Betty » Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain

Lecture de « Betty » Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain dimanche 5 octobre 2025.

Lecture de « Betty »

Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Petit texte de présentation

Sylvain Paolini est comédien, metteur en scène et formateur théâtre. Après un parcours dans l’éducation spécialisée il se forme à l’école Jacques Lecoq à Paris. C’est au cours de cette formation qu’il écrit Betty qui sera son premier texte. Il s’inscrit dans ce qui devrait être une trilogie s’inspirant d’une histoire familiale. Le deuxième volet Bastien, non publié, et Tibou est en cours d’élaboration.

4ième de couverture

Betty est un texte né de la révélation d’un secret de famille, et de paroles d’enfants recueillies dans le cadre thérapeutique.

Ces mots lâchés presque expulsés viennent interroger ce qui fonde notre identité.

Qui nous dit qui nous sommes?

Ils font aussi apparaître une part d’enfance, de l’enfant que nous avons été qui est toujours

quelque part en nous, et nous regarde peut être.

Peut-on vivre sans connaître son propre nom, sans être capable de le prononcer?

Quand avec le temps rien ne s’en va mais, au contraire, tout ne fait que boule de neige avec

soi même, la mémoire et les non dits.

Que reste-il de nous quand les secrets nous ont asséchés, dévorés de l’intérieur ? .

Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com

English : Lecture de « Betty »

German : Lecture de « Betty »

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture de « Betty » Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2025-09-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)