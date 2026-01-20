Lecture de comptines On sème des comptines du monde Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Lecture de comptines On sème des comptines du monde

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Rejoignez Maria Jalibert pour fredonner des comptines du monde, ce patrimoine oral qui, depuis toujours et dans toutes les cultures, se transmet de génération en génération. Faites-nous découvrir les comptines de votre langue maternelle !

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Maria Jalibert as she hums nursery rhymes from around the world, an oral heritage that has been passed down from generation to generation in every culture since time immemorial. Let us discover the rhymes in your mother tongue!

L’événement Lecture de comptines On sème des comptines du monde Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme