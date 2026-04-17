Lecture de conte bilingue (alsacien français)

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre du Printemps de la langue régionale (Friehjohr fer unseri Sproch).

Intervenant par Isabelle Beutelstetter, Véronique Bizieux et Christophe Niess, membres du Comité des fêtes de Saverne .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement Lecture de conte bilingue (alsacien français) Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région