Lecture de conte et décodage symbolique Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle

Lecture de conte et décodage symbolique

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Voyage au pays des contes ! Lecture suivie d’un atelier de décodage symbolique. Enfants dès 7 ans accompagnés bienvenus. Inscription conseillée.

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 66 65 42 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Journey to fairytale land! Reading followed by a symbolic decoding workshop. Accompanied children aged 7 and over welcome. Registration recommended.

