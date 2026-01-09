Lecture de conte et décodage symbolique Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Voyage au pays des contes ! Lecture suivie d’un atelier de décodage symbolique. Enfants dès 7 ans accompagnés bienvenus. Inscription conseillée.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 66 65 42 cafeasso.babayaga@gmail.com
English :
Journey to fairytale land! Reading followed by a symbolic decoding workshop. Accompanied children aged 7 and over welcome. Registration recommended.
