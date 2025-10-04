Lecture de conte Kamishibaï et atelier pour les petits de 3 à 6 ans Bibliothèque De Duttlenheim Duttlenheim

Lecture de conte Kamishibaï et atelier pour les petits de 3 à 6 ans Bibliothèque De Duttlenheim Duttlenheim samedi 4 octobre 2025.

Lecture de conte Kamishibaï et atelier pour les petits de 3 à 6 ans Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque De Duttlenheim Bas-Rhin

8 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:45:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:45:00

L’animation se déroulera autour d’un Kamishibaï sur le thème des émotions. La lecture d’un conte sera suivi par un atelier de confection d’un bonhomme des émotions.

Bibliothèque De Duttlenheim 1 Rue de l’Ecole 67120 Duttlenheim Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 0388482384 [{« type »: « email », « value »: « perleseneveil67@gmail.com »}]

L’animation se déroulera autour d’un Kamishibaï sur le thème des émotions. La lecture d’un conte sera suivi par un atelier de confection d’un bonhomme des émotions.

L. Kleinwaechter