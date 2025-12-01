Lecture de conte Noël arrive au Musée de la Chaussure rue Bistour Romans-sur-Isère

Lecture de conte Noël arrive au Musée de la Chaussure

rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Viens écouter de belles histoires de Noël pour rêver ensemble de cette période magique!

Les séances de lecture sont identiques à celles ayant eu lieu le 3 décembre à l’Espace éphémère Simone de Beauvoir.

rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Come and listen to beautiful Christmas stories and dream together about this magical time of year!

The reading sessions are identical to those held on December 3 at the Espace éphémère Simone de Beauvoir.

