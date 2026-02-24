Lecture de conte PARCO Salle des fêtes La Ronde
Lecture de conte PARCO Salle des fêtes La Ronde mercredi 21 octobre 2026.
Lecture de conte PARCO
Salle des fêtes La Ronde
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Il y a quelques années, Orel et Nuria ont entendu au Mexique une l’histoire de Parco, un squelette attachant qui revient chaque année retrouver ses proches.
Tout public à partir de 3 ans.
Réservation par téléphone.
Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 78 02 83 culture@aunisatlantique.fr
English :
A few years ago, Orel and Nuria heard a story in Mexico about Parco, an endearing skeleton who returns every year to find his loved ones.
All ages 3 and up.
Reservations by phone.
L’événement Lecture de conte PARCO La Ronde a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin