Lecture de conte PARCO Salle des fêtes La Ronde

Lecture de conte PARCO

Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Il y a quelques années, Orel et Nuria ont entendu au Mexique une l’histoire de Parco, un squelette attachant qui revient chaque année retrouver ses proches.

Tout public à partir de 3 ans.

Réservation par téléphone.

Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 78 02 83 culture@aunisatlantique.fr

L’événement Lecture de conte PARCO La Ronde a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin