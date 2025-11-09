Lecture de contes africains Bréhémont
Lecture de contes africains
23 Avenue du 11 Novembre Bréhémont Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique.
Voyage au coeur de la savane africaine, avec des contes et des fables pleins de sagesse dont les protagonistes sont souvent des animaux.
Dans le cadre du festival Plumes d'Afrique.
Voyage au coeur de la savane africaine, avec des contes et des fables pleins de sagesse dont les protagonistes sont souvent des animaux.
23 Avenue du 11 Novembre Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
As part of the Plumes d’Afrique festival.
Journey to the heart of the African savannah, with tales and fables full of wisdom, often featuring animals as protagonists.
Im Rahmen des Festivals Plumes d’Afrique.
Reise ins Herz der afrikanischen Savanne mit Märchen und Fabeln voller Weisheit, deren Protagonisten oft Tiere sind.
Nell’ambito del festival Plumes d’Afrique.
Viaggio nel cuore della savana africana, con racconti e favole pieni di saggezza, spesso con animali come protagonisti.
En el marco del festival Plumes d’Afrique.
Viaje al corazón de la sabana africana, con cuentos y fábulas llenos de sabiduría, a menudo protagonizados por animales.
