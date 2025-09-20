Lecture de contes au Colombier Le Colombier Créteil

Lecture de contes au Colombier Samedi 20 septembre, 11h00 Le Colombier Val-de-Marne

À partir de 8 ans.

Remontez le temps en famille pour cette lecture de contes et découvrez l’un des plus vieux monuments de la ville : le colombier médiéval de Créteil ! Un moment pour s’émerveiller et écouter ensemble des histoires merveilleuses.

Une lecture proposée par la Médiathèque Nelson Mandela et la Ville de Créteil en partenariat avec l’Association Les Amis de Créteil.

Le Colombier 17-19 Villa du Petit-Parc 94000 Créteil Créteil 94000 Échat – Champeval Val-de-Marne Île-de-France

Ancien colombier du manoir seigneurial de Créteil, édifié à la fin du XIVe siècle. En 1672, le colombier devient propriété de l'Hôtel-Dieu. Déplacé en 1972, il a été restauré suivant les dessins de Viollet-le-Duc, par la Société d'Histoire et d'Archéologie « Les Amis de Créteil ». Il comporte une salle basse avec « pied » et une salle « haute » tapissée de boulins à laquelle on accède par un escalier pris dans l'épaisseur du mur.

Spectacle

©Les amis de Créteil