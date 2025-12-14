Lecture de contes avec Gaëlle Bibliotjèque Civray

Lecture de contes avec Gaëlle

Bibliotjèque 34 rue Victor Hugo Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Lecture de contes par Gaëlle pour les plus petits. .

Bibliotjèque 34 rue Victor Hugo Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77

English : Lecture de contes avec Gaëlle

L’événement Lecture de contes avec Gaëlle Civray a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou